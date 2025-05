Deens hof deelt korte film over militaire opleiding Christian

Het Deense hof heeft een korte film gepubliceerd over de militaire opleiding van kroonprins Christian van Denemarken. Op de beelden is te zien hoe de 19-jarige Christian en zijn kameraden, gekleed in militaire uniformen, een zogeheten “REX-tocht” afleggen.

Christian en de andere militairen in opleiding legden die tocht vorige week met succes af. De korte film is te zien op de digitale platforms van het Deense hof.

Begin februari begon Christian, de oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary, aan zijn militaire opleiding. Die volgt hij bij de kazerne in Slagelse. In Denemarken is het gebruikelijk dat leden van de koninklijke familie een tijdje in het leger dienen.