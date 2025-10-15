Deens hof deelt nieuwe portretten van jarige Christian

Het Deense hof heeft woensdag een reeks nieuwe portretten van kroonprins Christian gedeeld ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag. Het paleis meldt aan Deense media dat hij zijn verjaardag viert in huiselijke kring.

De zeven gepubliceerde beelden zijn recent in en rond paleis Amalienborg in Kopenhagen gemaakt. Op een van de foto’s knoopt Christian zijn das en op een andere leunt hij tegen een deurpost.

De oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary volgt momenteel een eenjarige luitenantsopleiding in Slagelse. Wat hij daarna gaat doen, is nog niet bekend. Wel staat vast dat hij vanaf volgend jaar, als hij 21 wordt, een toelage krijgt. Naar verwachting zal Christian dan ook meer betrokken worden bij officiële gelegenheden.