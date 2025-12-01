Deens hof maakt boek over troonswisseling gratis toegankelijk

Het Deense hof maakt ter gelegenheid van de verjaardag van de troonbestijging van koning Frederik begin volgend jaar een boek over de troonswisseling gratis toegankelijk. Liefhebbers kunnen het boek Kongeord van auteur Jens Andersen dan downloaden, maakte het paleis maandag bekend.

Op 14 januari is het precies twee jaar geleden dat koning Frederik zijn moeder Margrethe opvolgde. Vanaf die dag is het boek, over de normen en waarden van Frederik als kroonprins en koning, gratis verkrijgbaar via de onlinekanalen van het Deense koningshuis.

Kongeord verscheen enkele dagen na de troonswisseling in 2024. Volgens het Deense hof blijft de gedrukte versie van het boek ook na 14 januari 2026 nog gewoon te koop.