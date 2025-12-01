Zien: Deens koningsgezin zet kerstboom neer

Het Deens koninklijk gezin heeft dit weekeinde gezamenlijk de kerstboom opgezet in paleis Amalienborg in Kopenhagen. In een video is te zien hoe koning Frederik, koningin Mary en hun vier kinderen Christian, Isabella, Josephine en Vincent druk bezig zijn met de versieringen.

Uit de beelden, die door het hof zijn gedeeld op sociale media, valt op te maken dat het een gezellige middag was. Het gezin snoept van koekjes en drinkt chocolademelk terwijl de kerstballen en kaarsjes een voor een in de metershoge boom worden gehangen. Ook wordt er tussentijds vrolijk gedanst door Frederik en zijn dochters Isabella en Josephine, terwijl Christian en Vincent op een ladder staan om bij de hoogste takken te komen.

Tussen de versieringen zitten enkele gepersonaliseerde kerstballen met de namen van alle leden van het gezin. Overigens halen niet alle ballen de boom: enkele sneuvelen en vallen in stukken op de grond.