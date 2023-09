Deens koningshuis condoleert Libië na hevige overstromingen

Koningin Margrethe heeft vrijdag een condoleancebrief gestuurd naar de voorzitter van de presidentiële raad van Libië, Mohamed al-Menfi. Het Afrikaanse land werd onlangs getroffen door hevige overstromingen. Volgens de plaatselijke autoriteiten stierven tussen de 5300 en 6000 mensen als gevolg van het noodweer.

“Accepteert u alstublieft mijn zeer gemeende condoleances naar aanleiding van het verschrikkelijke verlies van levens na de overstromingen in Libië”, schrijft de Deense koningin in haar brief. Margrethe laat verder weten “diepe sympathie” te hebben met alle slachtoffers en de inwoners van Libië die door de storm zijn getroffen.

Eerder schreven onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de Britse koning Charles mee te leven met de slachtoffers van de natuurramp in Libië.