Deens koningshuis deelt foto’s van Frederik in Groenland

Het Deense koningshuis heeft foto’s gedeeld van de tweede dag van het bezoek van koning Frederik aan Groenland. Op de foto’s draagt de koning een jas met zowel de Deense als de Groenlandse vlag en drinkt hij onder meer koffie met inwoners van de stad Maniitsoq.

Frederik sprak met lokale ondernemers over de natuur in het gebied. Aan het eind van de dag reisde hij naar de plaats Kangerlussuaq, waar morgen de derde en laatste dag van zijn bezoek plaatsvindt. Woensdag begon het bezoek van Frederik in de hoofdstad Nuuk.

Groenland is een autonoom onderdeel van het Koninkrijk Denemarken, maar de Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd het eiland te willen inlijven. Het bezoek van Frederik werd in januari gepland om steun te betuigen aan Groenland, nadat Trump had gezegd het land desnoods met geweld te willen veroveren. Na boze reacties van onder andere Denemarken kwam de president daarop terug.