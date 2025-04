Deens koningshuis deelt kiekjes van Isabella uit familiealbum

De Deense koninklijke familie heeft zaterdag op Instagram tientallen kiekjes van prinses Isabella uit het familiealbum gedeeld. Koning Frederik en koningin Mary deden dit ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Isabella maandag. “Hier een selectie herinneringen uit het fotoalbum van de familie”, schrijven zij bij de compilatie.

Eerder deze week vond al een bijzondere bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Isabella. In het Koninklijk Theater in Kopenhagen werd dinsdag speciaal voor de bijna jarige een feestelijke voorstelling vol ballet, opera en Deense popacts opgevoerd.

Behalve veel genodigden waren er ook duizend jongeren aanwezig bij de feestelijke opvoering. Zij hadden de kaartjes gekregen via loting. Isabella is na haar oudere broer prins Christian tweede in de lijn van troonopvolging.