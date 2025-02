Deens koningshuis deelt nieuw portret van jarige Mary

De Deense koningin Mary is woensdag jarig. De vrouw van koning Frederik is 53 jaar oud geworden en het Deense hof deelde voor de gelegenheid een nieuw portret van haar.

Het portret is geschoten op paleis Amalienborg in Kopenhagen door fotograaf Steen Evald, die al jaren fotograaf is van de koninklijke familie. Zo maakte Evald foto’s van het huwelijk van Frederik en Mary.

De verjaardag van Mary zal dit jaar net iets anders zijn dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt de vlag uitgehangen op de verjaardag van de koningin, maar dat gebeurt nu niet vanwege de dodelijke schietpartij op een school in Zweden op dinsdag. Volgens het Deense ministerie van Justitie is die beslissing genomen in overleg met de koninklijke familie uit respect voor de slachtoffers. Bij de schietpartij kwamen zeker elf mensen om het leven. Ook op de verjaardag van prinses Marie op donderdag wordt de vlag niet uitgehangen.