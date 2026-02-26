Deens koningshuis schrapt feest om verkiezingen

Het Deense koningshuis heeft een feestelijke bijeenkomst voor politici op vrijdag afgelast. Dat heeft het Deense hof op de website aangekondigd.

Het besluit is genomen met het oog op de donderdag aangekondigde verkiezingen voor een nieuw parlement op 24 maart. “In het licht van de aankondiging eerder vandaag, acht het koninklijke huis het gepast om het geplande feest van morgen, 27 februari, niet door te laten gaan”, aldus het hof.

De feestelijke bijeenkomst was bedoeld voor de regering, de Folketing (het parlement) en Deense leden van het Europees Parlement.