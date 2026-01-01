Deens koningspaar begint 2026 met nieuwjaarsbanket

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn op de eerste dag van het nieuwe jaar direct aan het werk gegaan. Het koningspaar organiseerde op paleis Amalienborg in Kopenhagen het traditionele nieuwjaarsbanket.

Voor Frederik is het zijn tweede nieuwjaarsbanket sinds hij twee jaar geleden koning werd. Onder de genodigden waren diverse leden van de koninklijke familie, afgevaardigden van de regering, personeelsleden en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Op het menu stond onder meer bloemkoolsoep, sneeuwkrab en eendenborst, meldt het hof. De gasten kregen als toetje een notentaart.

De komende week staan er voor de Deense royals meer festiviteiten op het programma. Er worden onder meer nieuwjaarsrecepties gehouden voor bijzondere Denen zoals leden van de koninklijke lijfwacht, rechters van het Hooggerechtshof en vertegenwoordigers van nationale organisaties. De locatie voor die gelegenheden zal paleis Christiansborg zijn.