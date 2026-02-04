Deens koningspaar bekijkt onderhoud aan koninklijk jacht

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben afgelopen week een kijkje genomen bij het onderhoudswerk dat wordt verricht aan het koninklijke jacht Dannebrog. Het Deense hof deelde een aantal foto’s van het koningspaar, dat langsging op het schip dat aangemeerd ligt in Frederikshavn.

Het hof maakte woensdag ook de datums van de jaarlijkse zomertocht bekend. Die vindt plaats van 1 tot en met 4 juni. De tocht begint in de gemeente Odense, daarna volgt de gemeente Norddjurs. De tocht eindigt dit jaar met een bezoek aan de gemeente Holbæk.

De Deense zomerzeiltochten zijn al lange tijd traditie. De traditie begon onder koning Christian, de grootvader van koningin Margrethe.