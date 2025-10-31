Deens koningspaar bezoekt jubileumconcert in Kopenhagen

Koning Frederik en koningin Mary waren donderdagavond bij het 100-jarig bestaan van het Deens Radio Symfonie Orkest. Ter gelegenheid van het jubileum werd een concert gehouden in Kopenhagen.

“Al een eeuw lang zorgt het DR Symfoniorkest voor geweldige muzikale ervaringen”, schrijft het Deense hof op Instagram. Te zien is hoe Frederik en Mary arriveren en welkom worden geheten met bloemen. Ook zijn er foto’s uit de zaal gedeeld, waarop het orkest te zien is.

Na afloop van de voorstelling ontmoette het Deense koningspaar onder anderen chef-dirigent Fabio Luisi.