Deens koningspaar brengt staatsbezoek aan Estland en Litouwen

Het Deense koningspaar brengt op dinsdag 27 januari een staatsbezoek aan de Baltische landen Estland en Litouwen. Het staatsbezoek duurt twee dagen en begint in Estland op uitnodiging van president Alar Karis. Koning Frederik en koningin Mary worden daarbij vergezeld door minister van Defensie Troels Lund Poulsen en minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen. Tijdens het bezoek aan Litouwen gaat de minister van Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen Lars Aagaard mee.

De koning en de koningin brachten het eerste van drie staatsbezoeken aan de Baltische staten in oktober 2025 aan Letland. De komende bezoeken staan in het teken van het aanscherpen van de nauwe banden tussen Denemarken en de Baltische staten. Volgens het hof moet het de “lange en hechte relatie tussen Denemarken en Estland en Litouwen opnieuw bevestigen”. Daarnaast moeten de bezoeken ook de nadruk leggen op de steun voor Oekraïne, aldus het hof.

In Estland zal het Deense koningspaar onder meer aandacht besteden aan digitale weerbaarheid en cyberveiligheid. Ook zal het koninklijk paar samen met de president het nationale Estse cyberveiligheids- en innovatiecentrum CR14 bezoeken, waar ze presentaties krijgen van defensieoefeningen en simulaties van cyberaanvallen. In Litouwen zal vooral de nadruk liggen op defensievoorbereiding. Het volledige programma voor het staatsbezoek aan Estland en Litouwen zal later worden bekendgemaakt.