Deens koningspaar ‘diep bedroefd’ door terreuraanslag Sydney

Koning Frederik en koningin Mary hebben “diep bedroefd” gereageerd op het “tragische nieuws van de terroristische aanslag op Bondi Beach vandaag”. Dat is te lezen in een statement dat het Deense hof zondagmiddag naar buiten bracht. De schietpartij heeft zeker twaalf mensen het leven gekost.

“Wij betuigen ons diepste en oprechte medeleven aan alle getroffenen, hun geliefden, het Australische volk en de Joodse gemeenschap”, zegt het Deense koningspaar in de verklaring. Koningin Mary is van oorsprong Australische en bezoekt het land nog regelmatig voor privévakanties en familiebezoeken.

Eerder zondag deelden ook koning Charles en koningin Camilla hun medeleven met de getroffenen van de aanslag. Ook William en Catherine, de prins en prinses van Wales, spraken hun steun uit.

De dodelijke schietpartij bij een joodse chanoekaviering in Sydney betrof volgens lokale autoriteiten een terroristische daad tegen de Joodse gemeenschap in de Australische stad.