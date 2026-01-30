Deens koningspaar in maart op staatsbezoek naar Australië

Het Deense koningspaar brengt in maart een staatsbezoek aan Australië. Het Deense hof kondigde vrijdag aan dat koning Frederik en koningin Mary het land van 14 tot en met 19 maart gaan bezoeken. Koningin Mary is geboren in Australië.

Het staatsbezoek is bedoeld om de sterke banden tussen Australië en Denemarken verder te ontwikkelen, zowel op cultureel, economisch als buitenlandspolitiek gebied, aldus het Deense hof. Het laatste Deense staatsbezoek aan Australië vond plaats in 1987, toen gecombineerd met een bezoek aan Nieuw-Zeeland.

Het koningspaar gaat in gezelschap van de Deense vicepremier, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen. Ook reist er een delegatie van 55 Deense bedrijven mee, die deelneemt aan een handelsmissie om samenwerking over hernieuwbare energie en energie-efficiënte stedelijke ontwikkeling te bevorderen.