Deens koningspaar kondigt eerste avondfeest aan

Het Deense koningspaar organiseert op 27 februari een avondfeest voor de regering, het Deense parlement en de Deense leden van het Europees Parlement. Het is de eerste keer dat Frederik als koning gastheer van deze avond is.

Het is gebruikelijk dat het staatshoofd eens per regeringsperiode een avondfeest organiseert voor de regering. De laatste editie op paleis Christiansborg in Kopenhagen vond plaats in 2022, toen ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Margrethe.

Deze avond zullen de gasten en de koninklijke familie deelnemen aan een diner met entertainment en dans. Het eerste grote avondfeest in Christiansborg vond plaats in 1958. Koning Frederik IX en koningin Ingrid hadden toen vijfhonderd gasten uitgenodigd.