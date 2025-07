Deens koningspaar met kinderen in Gråsten

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn maandag in Gråsten aangekomen voor hun jaarlijkse verblijf in Gråsten Slot. Tot verrassing van veel lokale inwoners hadden ze prinses Isabella (18) en prins Vincent (14) meegenomen, is te zien op beelden van Deense media. Hun komst was vooraf niet aangekondigd.

Voordat het koningspaar en twee van hun vier kinderen het paleis betraden, werden ze eerst hartelijk welkom geheten door het stadje. Ze maakten een wandeling, praatten met de inwoners, namen cadeautjes aan en gingen op de foto. Bij het stadhuis was een rode loper uitgerold en sprak Frederik de aanwezigen kort toe.

Daar onthulde de koning dat later ook de andere kinderen, kroonprins Christian (19) en prinses Josephine (14), vakantie komen vieren in Gråsten.

Gråsten Slot is al tientallen jaren de zomerresidentie van de Deense koninklijke familie. Eerder deze maand arriveerde koningin Margrethe, de moeder van de koning, al in het paleis. Ze had gezelschap van haar twee zussen Benedikte en Anne-Marie.