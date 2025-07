Deens koningspaar naar museum met voorzitter Europese Commissie

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn donderdag naar het kunstmuseum ARoS in Aarhus geweest. Het koningspaar werd daarbij vergezeld door de Deense premier Mette Frederiksen en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Het museum in Aarhus staat onder meer bekend om het kunstwerk Your rainbow panorama op het dak. Op foto’s van het Deense hof is te zien hoe het gezelschap door het regenboogkleurige kunstwerk loopt, dat uitzicht biedt op de stad.

Het bezoek van Von der Leyen vond plaats in het kader van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie. Het land heeft voor zes maanden het roulerend voorzitterschap in handen. Later op donderdag staat onder meer nog een receptie op het koninklijke schip Dannebrog op het programma.