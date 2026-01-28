Deens koningspaar neemt afscheid van Estland

Het Deense koningspaar heeft woensdag alweer afscheid genomen van Estland. Koning Frederik en koningin Mary sloten hun tweedaagse staatsbezoek af in de zogeheten Deense koningstuin in de oude middeleeuwse wijk van hoofdstad Tallinn.

Volgens de legende zou op deze plek, tijdens de slag bij Lyndanisse in 1219, voor het eerst de Dannebrog, de bijnaam van de Deense vlag, zijn verschenen. De vlag zou uit de lucht zijn gevallen en dit hielp de toenmalige koning Valdemar II om de Esten te verslaan.

Voor het slot hadden Frederik en Mary zich warm aangekleed. Volgens Deense media was dat ook wel nodig: in de Estse hoofdstad is het met een gevoelstemperatuur van -15 graden ijskoud.

Het koningspaar reist verder naar Litouwen waar ze later woensdag aan een staatsbezoek beginnen. Daarmee zijn ze in korte tijd in alle drie de Baltische landen geweest. In oktober waren Frederik en Mary al in Letland.