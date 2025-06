Deens koningspaar neemt tokkelbaan van klif af

De Deense koning Frederik, koningin Mary en hun dochter prinses Josephine hebben zich donderdag van hun avontuurlijke kant laten zien. De Deense royals daalden tijdens een bezoek aan Suduroy op de Faeröereilanden met een tokkelbaan van een klif af, is te zien op beelden van het bezoek.

Volgens lokale media ging de tokkelbaan over een 50 meter hoge en 150 meter brede klif. Het Deense koningspaar stond na hun avontuur de pers te woord en gaf aan dat ze het wel spannend vonden. “Van een klif afgaan is iets nieuws voor mij. Maar ik heb het gedaan en had veel plezier”, zei Mary volgens Billed Bladet. Frederik genoot van de natuur. “Toen ik halverwege was, keek ik achterom en zag ik de vogels nestelen op de rand van de klif. Ik dacht: als zij zo rustig zijn, moet ik ook een beetje ontspannen.”

Frederik, Mary en Josephine zijn op een driedaags bezoek naar de Faeröer. Het bezoek duurt nog tot en met vrijdag.