Deens koningspaar op staatsbezoek naar Baltische landen

Het Deense koningspaar brengt de komende tijd staatsbezoeken aan de drie Baltische landen: Letland, Estland en Litouwen. Koning Frederik en koningin Mary beginnen op 28 oktober met een tweedaags bezoek aan Letland, op uitnodiging van president Edgars Rinkēvičs.

De bezoeken moeten de nauwe banden tussen Denemarken en de Baltische staten benadrukken, die teruggaan tot de oprichting van diplomatieke betrekkingen in 1921. De drie landen en Denemarken delen volgens het hof “gemeenschappelijke belangen, wederzijds respect en een gedeelde visie op een vrij, veilig en welvarend Europa”.

In Letland zal het koningspaar onder meer aandacht besteden aan de militaire samenwerking binnen de NAVO. Het volledige programma voor het staatsbezoek aan Letland wordt later bekendgemaakt, evenals de definitieve data voor de staatsbezoeken aan Estland en Litouwen.