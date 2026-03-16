Deens koningspaar plant bomen in Canberra

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben de derde dag van hun staatsbezoek aan Australië doorgebracht in de hoofdstad Canberra. In de tuin van het Government House, de residentie van de gouverneur-generaal, plantte het koningspaar twee bomen.

Tijdens het bezoek in Canberra was het koningspaar ook bij een kransleggingsceremonie. Daarmee werd de inzet geëerd van de Australische strijdkrachten in oorlogen en internationale missies. Ook ontmoetten Frederik en Mary de Australische premier Anthony Albanese.

Frederik en Mary zijn nog tot en met 19 maart in Australië voor het staatsbezoek. Mary is in Australië geboren.