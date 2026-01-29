Deens koningspaar prijst rol kroonprins Christian als regent

Koning Frederik en koningin Mary zijn blij dat hun zoon kroonprins Christian deze week kon invallen als regent terwijl zij op staatsbezoek waren. “We hebben veel verschillende taken, dus het is fijn dat Christian kon inspringen en een aantal van die taken op zich kon nemen”, zei Mary tegen Billed Bladet tijdens het staatsbezoek aan Litouwen.

“Het was gewoon goed om een jonge man in uniform met camouflage te zien”, viel de Deense vorst zijn echtgenote donderdag bij. Ook benadrukte Frederik het belang van Christians rol wanneer het staatshoofd niet in Denemarken is. “Dat moet hij natuurlijk hoe dan ook doen. Het systeem stopt immers niet om die reden.”

Eerder deze week deelde het Deense hof een foto van Christian terwijl hij een aangenomen wetsvoorstel ondertekende. De kroonprins wordt momenteel opgeleid tot luitenant en verrichtte de handeling tijdens een militaire oefening. Te zien was hoe Christian in legerkleding en met camouflagestrepen zijn handtekening zette.

Koning Frederik en koningin Mary brachten deze week een staatsbezoek aan Estland en Litouwen. Daarmee heeft het koningspaar in korte tijd de drie Baltische staten bezocht, aangezien zij eind vorig jaar Letland aandeden.