Deens koningspaar rondt zomertour af op eiland Samsø

Het Deense koningspaar heeft donderdag de laatste bestemming van hun zomertour bezocht: het Deense eiland Samsø. Dat deelt het koningshuis op Instagram.

Frederik en Mary woonden een receptie bij en brachten een bezoek aan de Tranebjerg Kerk, die bekendstaat om zijn kerktoren en kalkschilderingen. Ook kregen de koning en koningin uitleg over het groene bestemmingsplan van Samsø in het historische plaatsje Brundby Stubmølle. Vervolgens reisden ze naar het dorp Nordby waar Frederik en Mary lokale voedselproducenten en bewoners ontmoetten op de straatkermis.

In de avond opent het koningspaar nog een keer de deuren van het schip Dannebrog voor genodigden voor de laatste avondreceptie van hun zomercruise. Mary en Frederik deden de afgelopen vier dagen verschillende bestemmingen aan.