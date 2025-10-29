Deens koningspaar sluit staatsbezoek aan Letland af

Koning Frederik en koningin Mary hebben hun staatsbezoek aan Letland woensdagavond afgesloten, zo is te zien op foto’s die het Deense hof heeft gedeeld. Het Deense koningspaar gaf een receptie in het nationale kunstmuseum van Letland.

Naast de Letse president Edgars Rinkēvičs waren vertegenwoordigers van onder meer de culturele sector, defensie en de politiek aanwezig. De ontvangst was bedoeld om het land te bedanken voor de warme ontvangst en gastvrijheid, schrijft het Deense hof.

Frederik en Mary waren twee dagen op staatsbezoek in Letland om de hechte banden tussen beide landen te benadrukken. Het paar zal later ook op staatsbezoek gaan naar Estland en Litouwen.