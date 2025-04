Deens koningspaar sluit staatsbezoek Frankrijk af bij Notre Dame

Koning Frederik en koningin Mary hebben hun driedaagse staatsbezoek aan Frankrijk afgesloten met een bezoek aan de gerestaureerde Notre Dame in Parijs. Het Deense koningspaar kreeg samen met de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte een rondleiding waarbij de restauratiewerkzaamheden ter sprake kwamen.

Op de laatste dag van het staatsbezoek maakte het koningspaar ook een boottocht over de Seine. Daarbij kwamen klimaatuitdagingen van Parijs aan bod. Frederik bezocht daarna KNDS, een van de grootste defensiebedrijven in Europa. Hier leerde hij over geavanceerde militaire oplossingen en de samenwerking tussen Denemarken en Frankrijk.

Samen kregen Frederik en Mary nog een rondleiding in de Assemblée nationale, het Franse parlement. Daar bekeken ze de onlangs gerestaureerde bibliotheek en tekenden zij het gastenboek