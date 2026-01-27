Deens koningspaar verwelkomd in ijskoud Tallinn

Het Deense koningspaar is begonnen aan een tweedaags staatsbezoek aan Estland. Koning Frederik en koningin Mary arriveerden dinsdagochtend in een ijskoud Tallinn, waar ze werden verwelkomd door het Estse presidentiële paar, president Alar Karis en zijn vrouw Sirje Karis.

Op beelden is te zien dat Frederik en Mary warm zijn aangekleed voor het bezoek. In de Estse hoofdstad ligt sneeuw en is het 7 graden onder nul, melden Deense media.

Na het officiële welkom legde het koningspaar een krans bij het plaatselijke oorlogsmonument en volgde een wandeling door de stad. Veel lokale bewoners waren uitgelopen om een glimp op te vangen van het koningspaar.

Het bezoek aan Estland duurt tot woensdag. Daarna reizen Frederik en Mary door naar Litouwen.