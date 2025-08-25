Deens koningspaar wandelt blootsvoets langs strand Grenen

Het Deense koningspaar heeft blootsvoets langs het strand gewandeld tijdens het bezoek aan Grenen, het uiterste noorden van Denemarken. Ook besloot koningin Mary de zee in te gaan, zo meldt de Deense krant Billed Bladet.

Koning Frederik en koningin Mary begonnen hun zomertour maandag in de stad Frederikshavn. Later op de middag maakten ze een wandeling langs het strand van Grenen. Op dit strand vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de Noordzee en de Oostzee samenkomen en de golven botsen. Net als andere toeristen wilde koningin Mary proberen om met één voet in elke zee te staan.

Koning Frederik en koningin Mary bezoeken deze week verschillende Deense gemeenten. Ze doen dit met hun koninklijke jacht Dannebrog, waar ze maandagavond een receptie houden.