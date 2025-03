Deens koningspaar welkom geheten in regenachtig Finland

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn begonnen aan een tweedaags staatsbezoek aan Finland. Het paar werd dinsdagochtend officieel verwelkomd op het presidentiële paleis in Helsinki door president Alexander Stubb en zijn vrouw, Suzanne Innes-Stubb.

Frederik en Mary hadden wat pech met de weersomstandigheden. Juist toen ze op het balkon wilden verschijnen om de toegestroomde mensen te begroeten, regende het flink. Gewapend met een paraplu kwamen ze echter toch naar buiten en zwaaiden ze vrolijk lachend naar het Finse publiek.

Het koningspaar bracht maandag al enige tijd door met Stubb en zijn vrouw. Het viertal was privé in Lapland voor wat winterontspanning. Zo gingen ze langlaufen en was er een sledetocht door de sneeuw.