Deens koningspaar woont opening parlementair jaar bij

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben dinsdag de opening bijgewoond van het nieuwe parlementaire jaar. Ook koningin Margrethe en haar zus prinses Benedikte namen plaats op de koninklijke tribune van het Folketing.

Het was de eerste keer dat Margrethe de opening bijwoonde sinds ze in januari vorig jaar afstand deed van de troon. Vorig jaar was ze afwezig en daardoor was nu te zien dat de royals in een andere volgorde zaten. Frederik zat nu het meest links, de plek van het staatshoofd, en zijn moeder is door haar nieuwe positie twee plaatsen opgeschoven.

Kroonprins Christian was niet aanwezig. Hij is bezig met zijn militaire opleiding.

De opening van het Deense parlementaire jaar valt traditiegetrouw op de eerste dinsdag van oktober. Anders dan in andere landen hebben de Deense royals geen actieve rol.