Deens koninklijk gezin naar avondmis op kerstavond

Het Deense koninklijk gezin is op kerstavond gezamenlijk naar de kerk gegaan. Koning Frederik, koningin Mary en hun vier kinderen bezochten de avondmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kopenhagen, is te zien op foto’s.

Voor het gezin is het traditie om op kerstavond naar de kerk te gaan, maar meestal gaan ze naar de Domkerk in Aarhus omdat Kerstmis gewoonlijk in paleis Marselisborg wordt gevierd. Dit jaar blijft het gezin echter in Kopenhagen.

Op Eerste Kerstdag gaan Frederik en zijn familieleden weer naar de kerk. Hij spreekt geen kersttoespraak uit zoals veel van zijn Europese collega’s. In plaats daarvan volgt op oudejaarsavond een nieuwjaarstoespraak.