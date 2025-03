Deens koninklijk paar in juni naar Faeröer

De Deense koning Frederik en koningin Mary bezoeken in juni de Faeröer. Dat deelt het Deense koninklijk huis op Instagram. Het bezoek duurt van 11 tot en met 13 juni. Frederik en Mary bezoeken onder meer de hoofdstad Tórshavn en de plaatsen Fámjin en Tvøroyri.

Het is de eerste keer dat het koningspaar de regio bezoekt. In juni 2024 werd een bezoek aan de eilandengroep afgezegd vanwege wekenlange stakingen, die tot schaarste leidden in de supermarkten en bij de benzinestations.

De Faeröer hebben ongeveer 55.000 inwoners en zijn onderdeel van het Koninkrijk Denemarken. De eilandengroep ligt in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen IJsland, Schotland en Noorwegen.