Deens kroonprinselijk gezin krijgt kerstgroet uit de ruimte

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft vlak voor de feestdagen gebeld met astronaut Andreas Mogensen. Hij viert als eerste Deen Kerstmis in de ruimte.

In een filmpje dat is gedeeld door het hof is te zien dat Frederik videobelt met Mogensen. Hoewel de verbinding een beetje instabiel was, volgde er een lang gesprek. Ook de vier kinderen van de kroonprins vonden dat interessant en één voor één voegden ze zich bij hun vader. Mogensen trakteerde het gezin vervolgens op een rondleiding door het internationale ruimtestation ISS.

Mogensen vloog in augustus voor de tweede keer de ruimte in. Hij is er dit keer een halfjaar. Vlak voor vertrek had hij nog een ontmoeting met Frederik.