Deens kroonprinselijk gezin stuurt kerstwens uit Australië

De Deense kroonprins Frederik, zijn vrouw kroonprinses Mary en hun vier kinderen hebben vanaf hun vakantieadres in Australië iedereen een fijne kerst gewenst. Dat deden ze door middel van een foto op Instagram.

“Fijne kerst vanuit ‘Down Under’, waar we kerst vieren in Tasmanië”, laat het kroonprinselijk gezin weten. “Hier geen vorst of kale bomen maar zomer en warm weer.” Op de foto poseert het gezin in zomerse kledij zittend op een stenen muurtje bij een uitkijkplatform over zee.

Door de vakantie missen Frederik, Mary en de kinderen dit jaar kerst in eigen land. Het Deense hof meldde vorige maand dat het gezin voor het eerst in vijf jaar weer het thuisland van Mary aandoet. Frederiks broer prins Joachim is eveneens niet thuis. Ook hij zit met zijn gezin in het buitenland voor “een lang geplande reis”.

Koningin Margrethe viert kerstavond bij haar zus Benedikte.