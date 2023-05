Deens kroonprinselijk gezin trekt hardloopschoenen aan

In Denemarken is het jaarlijkse hardloopevenement Royal Run in volle gang. Een recordaantal van ruim 93.000 mensen doet dit jaar mee, waaronder traditiegetrouw het kroonprinselijk gezin.

De 55-jarige kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary lopen in verschillende steden. Frederik loopt kilometers in Aabenraa, Herning en sluit af in Kopenhagen. Mary doet dat in Nyborg en Nykøbing Falster.

Op Instagram toonde Frederik maandagmiddag al trots zijn eerste twee medailles. “Nu gaat de reis naar Kopenhagen, waar vanavond de grote finale wacht”, schrijft hij bij een foto van zichzelf in de auto. Ook de kinderen Christian, Isabella, Josephine en Vincent doen mee, blijkt uit een tweede foto op Instagram.

De Royal Run werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik.