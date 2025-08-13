Deense artiest looft prinses Isabella na foto in expliciet shirt

De Deense artiest Benjamin Hav, onderdeel van de hiphopformatie Suspekt, staat achter prinses Isabella die onlangs werd gespot terwijl ze een shirt droeg met een expliciete opdruk. De rapper vindt het cool dat de 18-jarige dochter van koning Frederik en koningin Mary het shirt aantrok.

Isabella werd vorige week op het Deense festival Smukfest gefotografeerd terwijl ze een shirt droeg van Suspekt. Op het shirt staat de tekst “bollede ham i går”, dat kan worden vertaald als “ik had gisteren seks met hem”, en daaronder een pijl die wijst naar rechts.

De foto was onderwerp van gesprek in Deense media. Hav was enthousiast over de kledingkeuze van de Deense prinses, zegt hij tegen de tabloidkrant B.T. “Ik vind het echt heel cool. Ze moet dat gewoon doen. Ze is een van de scherpe, jonge vrouwen in Denemarken, ze moet gewoon doen wat ze wil”, meent het nieuwe jurylid van de Deense variant van de talentenjacht X Factor over de huidige generatie. “Ik vind het bevrijdend krachtig. Ze staan heel, heel erg sterk in hun schoenen, vind ik.”