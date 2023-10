Deense ‘Assepoester’ liet muiltje met opzet achter

Niet prins Christian maar het Deense blad Se og Hør heeft de vrouw gevonden die zondag haar muiltje ‘vergat’ op het feest van de Deense prins. De 18-jarige Anne-Sofie uit Stenløse liet haar naaldhak met opzet achter, zo laat ze weten.

“Het was bedoeld als een sprookjesachtig einde à la Assepoester”, legt Anne-Sofie uit. Het grapje had ze van tevoren bedacht met familie en vrienden. “Zij waren het ermee eens dat ik het moest doen. Zo’n kans krijg je niet nog een keer.”

Het Deense hof publiceerde eerder maandag via sociale media een foto van de glitterpump van Anne-Sofie. “Zou het Assepoester zijn die gisteravond haar schoen vergat”, luidde het bijschrift bij de foto. Het paleis stelde daarbij dat de eigenaar hem mocht komen ophalen.

Aandenken

Anne-Sofie weet echter nog niet of ze dat zal doen. “Maar als ze het gewoon weggooien, zou ik het waarschijnlijk wel terug willen hebben. Het is tenslotte een aandenken aan een geweldige avond.” De vrouw stelt verder dat ze een klein beetje bang was voor de reactie van de koninklijke familie. Maar haar grapje was met de beste bedoelingen, benadrukt ze.

Christian werd zondag getrakteerd op onder meer een gala met banket. De prins, oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, vierde zijn 18e verjaardag.