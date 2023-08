Deense en Zweedse royals feliciteren Mette-Marit met verjaardag

De Deense en Zweedse royals hebben de Noorse Mette-Marit gefeliciteerd met haar verjaardag. De kroonprinses viert zaterdag dat ze 50 jaar oud is geworden.

“Fijne verjaardag aan Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen, die vandaag 50 jaar oud wordt”, schrijft het Deense hof in een bericht op social media, waarop meerdere foto’s staan. Op de foto’s zijn onder meer Mette-Marit, haar man kroonprins Haakon en de Deense koningin Margrethe te zien. Ook koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen staan op de foto’s, net als de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary.

Het Zweedse hof deelt twee foto’s van Mette-Marit, eentje samen met de Zweedse koning Carl Gustaf en eentje met het kroonprinselijk paar Victoria en Daniel. “Gefeliciteerd met je verjaardag, kroonprinses Mette-Marit!”, aldus het Zweedse hof.

Vrijdag geven Mette-Marit en Haakon, die in juli dit jaar 50 werd, een feest in de achtertuin van hun paleis. Het is dan tevens hun trouwdag.