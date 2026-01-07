Deense graaf Nikolai vond eerste filmrol spannend

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, vond zijn eerste acteerklus “behoorlijk spannend”. Dat zegt de graaf van Monpezat in een vraag- en antwoordsessie op het Instagram-account van filmmaatschappij SF Studios.

De 26-jarige Nikolai maakt zijn filmdebuut in de psychologische thriller Doktor Glas, die dit voorjaar in de Deense bioscopen verschijnt. De neef van koning Frederik heeft een kleine rol als broer van het hoofdpersonage. “Ik was erg enthousiast toen ik het script las”, zegt Nikolai. “Het was natuurlijk mijn eerste acteerervaring, dus het was best spannend.” De graaf is maar in één scène te zien.

Het is niet de eerste keer dat Nikolai, zoon van Joachim en zijn ex-vrouw gravin Alexandra, voor de camera staat. Als model heeft de voormalige prins naam gemaakt met verschillende prestigieuze opdrachten voor bekende modehuizen in Parijs en Londen. In 2018 liep hij onder andere op de catwalk voor het Franse modehuis Dior en het Britse merk Burberry.

Vorige maand werd bekend dat Nikolai een baan krijgt bij Dansk Industri. Hij gaat bij de Deense ondernemers- en werkgeversorganisatie aan de slag als consultant.