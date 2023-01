Deense gravin Athena viert 11e verjaardag

De Deense gravin Athena wordt dinsdag elf jaar oud. Het is de eerste verjaardag voor het jongste kind van prins Joachim en zijn vrouw Marie sinds zij haar titel van prinses is verloren.

Het Deense hof deelde voor de gelegenheid op Instagram een foto van de jarige. “Gravin Athena is jarig en wordt 11 jaar”, zo valt te lezen in het bijschrift. In de commentaren is niet iedereen het daar mee eens. “Voor mij zul je altijd een prinses blijven”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Dat sentiment wordt door meerdere volgers gedeeld, die allemaal de ‘prinses’ met haar verjaardag feliciteren.

Koningin Margrethe besloot in september dat de kinderen van Joachim per 2023 hun koninklijke titels kwijtraken. Dit tot teleurstelling van het gezin van de prins. De koningin voelde zich daarna zelfs genoodzaakt om publiekelijk haar excuses aan te bieden.