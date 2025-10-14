Deense hof deelt beelden met prins Christian in cockpit F-16

Het Deense hof heeft beelden gedeeld van de vlucht van prins Christian van maandag. De prins had een GoPro-camera mee in de cockpit van een F-16, schrijft het hof op sociale media. In de video is te zien hoe Christian onder meer over het kasteel Kronborg en langs de Sontbrug en witte kliffen langs de kust vliegt.

De vlucht was een van de laatste trainingsvluchten met F-16’s in Denemarken. De vliegtuigen worden vervangen door F-35-gevechtsvliegtuigen. Volgens het Deense koninklijke huis was de vlucht van Christian een “symbolisch einde aan het tijdperk van F-16-vliegtuigen”.