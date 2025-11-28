Deense hof maakt kerstplannen bekend

Koning Frederik, koningin Mary en hun vier kinderen vieren Kerstmis met koningin Margrethe op paleis Amalienborg in Kopenhagen. Dat heeft het Deense hof vrijdag bekendgemaakt. Prins Joachim en zijn gezin brengen de feestdagen door in Washington D.C.

Op 24 december woont het koninklijk gezin de kerstavonddienst bij in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de Deense hoofdstad. De volgende ochtend zijn koning Frederik en zijn familieleden bij een hoofdmis in de Kopenhaagse kathedraal. Koningin Margrethe bezoekt op haar beurt een dienst in de Slotkerk van Fredensborg.

Koning Frederik houdt ook dit jaar een traditionele nieuwjaarstoespraak. De vorst spreekt het Deense volk op oudejaarsavond toe vanuit paleis Amalienborg.