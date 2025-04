Prinses Benedikte van Denemarken viert dinsdag haar 81e verjaardag. Ter ere van haar geboortedag heeft het Deense hof een nieuwe foto van haar vrijgegeven.

De foto is gemaakt in paleis Amalienborg in Kopenhagen. Onder het bericht van het hof wensen tientallen mensen haar een fijne verjaardag.

Benedikte is de jongere zus van de Deense koningin Margrethe en de tante van koning Frederik.