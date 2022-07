Deense Joachim overhandigt Vingegaard gele trui

De Deense prins Joachim stond vrijdagmiddag met zijn gezin bij de finish van de negentiende etappe van de Tour de France. Op sociale media deelt het Deense hof een foto waarop het gezin de wielrenners staat op te wachten. Na afloop van de rit overhandigde Joachim de gele trui aan de Deense klassementsleider Jonas Vingegaard.

De finish van de etappe was in de buurt van Château de Cayx, het kasteel van koningin Margrethe dat vaak wordt gebruikt als zomerverblijf. Joachim, Marie en kinderen Felix, Henrik en Athena moedigden de fietsers aan.

“Wij staan klaar om de Tour de France-renners hier in Cahors te zien finishen”, staat bij de foto, waarop het gezin zomers gekleed is. “Voor alle Denen was de tour van dit jaar iets speciaals en net als zoveel anderen juichen we extra hard voor Jonas Vingegaard, die Deense sportgeschiedenis schrijft.”

Drie weken geleden begon de Tour de France in Denemarken. De Deense Jonas Vingegaard heeft de gele trui stevig om de schouders. Als hij zaterdag de tijdrit goed doorkomt, zal hij zondag in Parijs gehuldigd worden als winnaar van de Tour. Het is dan de eerste keer sinds 1996 dat een Deense wielrenner de ronde op zijn naam schrijft. Toen ging Bjarne Riis er met de winst vandoor.