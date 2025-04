Deense koning Frederik liefhebber van ‘dad jokes’

De Deense koning Frederik is een liefhebber van zogeheten dad jokes. Dat beweert althans de Deense presentator en journalist Kåre Quist, die de koning geregeld tegenkomt.

“Hij heeft veel goede eigenschappen, maar een daarvan is dat hij net zo’n flauwe humor heeft als ik met een voorliefde voor dad jokes”, zegt Quist tegen de Deense krant BT. “Hij is de enige die lacht om wat ik zeg.”

“Tijdens repetities was er eens een keer dat het backstage helemaal donker was, en toen vroeg ik of ik een Cola Light kon krijgen. Hij was de enige die erom moest lachen”, noemt Quist als voorbeeld. “We hebben op die manier een soort verwantschap.”