Deense koning Frederik maandag naar Groenland

Koning Frederik van Denemarken brengt maandag een bezoek aan Groenland. In de hoofdstad Nuuk zal hij onder andere de nieuwgekozen regering van Groenland ontmoeten, heeft het paleis woensdag bekendgemaakt.

Het bezoek komt op een moment dat het land, dat onderdeel is van het koninkrijk Denemarken, al weken in het nieuws is omdat de Amerikaanse president Donald Trump streeft naar een overname van het mineraalrijke en strategisch belangrijke eiland. Denemarken heeft Trumps ambitie afgewezen en stelt dat alleen de Groenlanders zelf over de toekomst van het gebied kunnen beslissen.

Ook de nieuwe premier van Groenland, Jens-Frederik Nielsen, heeft de dreigementen van Trump om het Arctische gebied in te lijven resoluut afgewezen.

Nielsen brengt zaterdag eerst een bezoek aan Denemarken. Dan zal hij bijpraten met onder anderen de Deense premier en de voorzitter van het Deense parlement. Nielsen heeft dan ook een audiëntie bij de koning. Als hij op maandag terugvliegt, reist de koning met hem mee naar Groenland.

Het precieze programma van Frederik in Groenland moet nog worden bekendgemaakt.