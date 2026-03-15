Deense koning Frederik noemt Australië ’tweede thuis’

Koning Frederik heeft zondag benadrukt wat Australië voor hem en koningin Mary persoonlijk betekent. Dat deed hij in een toespraak tijdens het staatsbanket in Canberra. “Australië is ons tweede thuis”, zei de Deense vorst over het thuisland van zijn vrouw.

“De diplomatieke banden tussen onze twee landen gaan bijna zestig jaar terug. Maar 22 jaar geleden werden die banden nog hechter gesmeed”, sprak Frederik. Daarmee doelde de koning op de ontmoeting tussen hem en Mary in Sydney. “Voor mij heeft Australië een heel speciale plek in mijn hart ingenomen sinds ik die bar binnenstapte en me verloor in een gesprek dat nooit is geëindigd.”

Tijdens het diner, dat werd aangeboden door gouverneur-generaal Sam Mostyn, richtte Frederik zich ook tot Mary. “Je had de moed om je geliefde thuis te verlaten en samen met mij een nieuw thuis op te bouwen, zo ver weg als maar mogelijk is. Daarvoor zal ik je eeuwig dankbaar zijn.” Daarnaast zei de koning dat hij en zijn vrouw zich altijd “volkomen op ons gemak” voelen als ze in Australië zijn.

Het Deense staatsbezoek aan Australië, dat nog tot en met donderdag duurt, is bedoeld om de samenwerking tussen beide landen verder te versterken.