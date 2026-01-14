Deense koning Frederik spreekt audioboek in

Koning Frederik van Denemarken heeft de luisterversie van Kongeord, het boek dat gemaakt werd ter gelegenheid van de Deense troonswisseling in 2024, ingesproken. De vorst deed dat de afgelopen maanden thuis op paleis Amalienborg, meldt het paleis woensdag.

Het hof deelt op Instagram enkele foto’s van het inspreekproces. Daarop staat Frederik met koptelefoon op voor de microfoon. Volgens het paleis waren de opnames tussen eind 2025 en begin 2026.

Kongeord verscheen enkele dagen na de troonswisseling in januari 2024. In het boek, geschreven door auteur Jens Andersen, deelt Frederik zijn gedachten over het koningschap.

Sinds woensdag is het boek, dat in Denemarken een van de bestverkochte boeken van het afgelopen decennium werd, gratis verkrijgbaar. Ook het luisterboek is voor iedereen beschikbaar gemaakt.