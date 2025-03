Deense koning: we leven in veranderde werkelijkheid

Koning Frederik heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Finland kort gesproken over de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne. De vorst stelde dat de wereldsituatie bijna dagelijks verandert en dat “we leven in een veranderde werkelijkheid”.

“We zijn ons daar natuurlijk zeer van bewust, net als iedereen in de westerse wereld”, zei Frederik tegen Deense en Finse media, ook namens zijn vrouw koningin Mary die naast hem stond. “We vinden het erg prettig om onder een Noordse broeder als Finland te zijn. Een land dat al vele jaren dicht bij de realiteit staat.”

“We staan sterker als we samen staan”, vulde Mary vervolgens aan. “Het is echt belangrijk dat we in deze tijden onze eenheid tonen.”

Groenland

Eerder dinsdag werd bekend dat de Verenigde Staten de militaire hulp aan Oekraïne hebben opgeschort. Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump komt na de ruzie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een paar dagen geleden.

Denemarken heeft zelf ook met Trump te maken. De president gaf al meerdere keren aan Groenland, dat onderdeel is van het koninkrijk Denemarken, te willen inlijven. Hij sloot daarbij militaire druk niet uit.