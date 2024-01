Deense koningin Margrethe genomineerd voor Deense filmprijzen

De Deense koningin Magrethe maakt kans op een Robert Award, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Danish Film Academy. De Robert Awards zijn de Deense equivalent van de Amerikaanse Oscars en de Britse BAFTA’s.

Margrethe maakt kans in twee categorieën, namelijk Set Designer of the Year en Costume Designer of the Year. De nominaties heeft de 83-jarige monarch te danken aan haar bijdrage aan de Netflixfilm Ehrengard – The Art of Seduction.

Voor deze film maakte de koningin zo’n zeventig decoupages, een techniek waarbij meubels en wanden worden beplakt met stukjes gekleurd papier. Ook ontwierp Margrethe een aantal kostuums, voor onder meer acteur Sidse Babett Knudsen. Margrethe heeft al vaker decors en kostuums ontworpen voor tv, film en theater. In haar vrije tijd tekent en schildert ze ook graag.

De uitreiking van de Robert Awards vindt plaats op 3 februari. De winnaars worden gekozen door de bijna 3000 leden van de Danish Film Academy.